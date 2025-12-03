Коллегия ЕК одобрила экспроприацию активов России

Еврокомиссия одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины за счет российских активов. Об этом заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что экспроприация активов в ЕС не требует компромисса, а будет утверждаться большинством голосов. А также подчеркнула, что Киеву нужно 135 млрд евро до конца 2027 года для продолжения боевых действий и сохранения работы государства.

Напомним, ранее Китай заявил о недопустимости конфискации российских активов для помощи Киева. По словам официального представителя МИД КНР, Пекин последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Совбезом ООН.