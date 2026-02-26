Коллективное помешательство: премьер-министры Литвы, Латвии и Польши озаботились угрозой с Востока

Угрозой со стороны Беларуси и России озаботились премьер-министры Литвы, Латвии и Польши. Они выступили с совместным заявлением о некоем трансграничном противодействии.

Советникам по нацбезопасности поручено наладить коммуникацию между режимами, а также спланировать консультации по миграционным вопросам. Прибалты и поляки сосредоточены на мифических гибридных атаках с Востока, это служит для них основанием для активной милитаризации.