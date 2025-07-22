Комментарии с угрозами и резкие твиты - испанский журналист раскритиковал Трампа

В западной прессе оценивают итоги полугодия президентского срока Трампа. Так, испанский журналист Алехандро Лопес раскритиковал позицию президента США по завершению украинского конфликта. По его словам, у Трампа нет конкретного плана, а вся стратегия заключается в публикации резких твитов и комментариев с угрозами.

"Мы уже видели спор с Зеленским, теперь мы видим конфликт с Путиным, но политический конфликт до сих пор не урегулирован, - констатировал журналист. - Требования двух сторон конфликта по-прежнему противоположны: Украина требует полной капитуляции России, а Россия практически то же самое требует от Украины. Сейчас нет никаких шансов, что какой-то разговор Дональда Трампа убедит одного из них сдаться".