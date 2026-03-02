Конец коридору "Север - Юг": Ярошенко предупредил о гибели транспортной артерии из-за войны в Иране

"Что касается рынка нефти, сегодня через удар по Ирану и дальнейшее возможное наземное вторжение в Иран или его оккупацию, как было с Ираком, американцы еще крепче берут рынок нефти и начинают на него влиять. Сначала они установили свою власть в Венесуэле, которая лидер по запасу месторождений нефти, и естественным образом то, сколько добывается нефти в Венесуэле, влияет на то, какая цена на мировом рынке. Та же логика применима к Ирану. И, конечно, сегодня американцы через Иран влияют на рынок нефти. К сожалению, нашему транспортному коридору "Север - Юг" приходит конец, потому что Иран был важной логистической частью, важным хабом этого коридора".