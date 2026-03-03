3.75 BYN
Конфликт с Ираном выходит из-под контроля - признают в Вашингтоне
Конфликт с Ираном выходит из-под контроля - это признают в Вашингтоне. По сообщению Washington Post, в Пентагоне и администрации Трампа опасаются, что боевые действия продлятся недели, истощив запасы средств ПВО. Иран отвечает решительно: количество атак на американские базы и израильские территории вызывает тревогу у американских чиновников. В США намеренно подчеркивают, что первые удары по Тегерану наносил Израиль. Счет погибших в Иране может идти на тысячи мирных жителей. Информационное агентство "Тасним" к этой минуте сообщает о сотнях жертв.
Президент направил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки. На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана".
Александр Лукашенко отметил, что имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью. "Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти", - подчеркнул глава государства.
В ЦАХАЛ тем временем отчитались об уничтожении более 2,5 тыс. единиц иранской военной техники и 600 объектов на территории Исламской Республики. Операция США против Ирана займет 4-5 недель - это последнее заявление Трампа.
МАГАТЭ предупреждает о риске ядерной катастрофы из-за ситуации с Ираном
В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции, поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.
Эбрахим Зольфагари, представитель Корпуса стражей исламской революции:
"Мы продолжим ответные атаки на вражеские объекты. Три американских и британских нефтяных танкера в Персидском заливе и Ормузском проливе поражены ракетами и горят. Военная база США в Бахрейне атакована двумя баллистическими ракетами, а другие базы США в регионе неоднократно подвергались атакам, в результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат".
Иранский Красный Полумесяц называет количество погибших с иранской стороны - 555. В Израиле службы спасения заявили по меньшей мере о 9 погибших в городе Бейт-Шемеш. Власти Эмиратов сообщили о 3 погибших в результате иранских ракетных и беспилотных атак.
Возможные сценарии развития ситуации
Эта война не на неделю. США будут продолжать операцию в Иране в течение четырех-пяти недель, заявил американский президент. Он допускает, что Соединенные Штаты могут приостановить удары, но только если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Пока этого не произошло.
Дональд Трамп, президент США:
"Я настоятельно призываю Революционную гвардию, иранскую военную полицию сложить оружие и получить полный иммунитет либо они идут на верную смерть… Я призываю всех иранских патриотов, которые жаждут свободы, воспользоваться этим моментом, быть смелыми, быть героями и вернуть свою страну. Америка с вами".
Предложение - капитулировать. Среди рассматриваемых Западом вариантов дальнейшей судьбы Ирана - венесуэльский сценарий, когда большая часть правительства сохранит свои посты и будет "готова к прагматичному сотрудничеству" с Вашингтоном. А вот расчет на то, что иранский народ сам свергнет свое правительство, вряд ли оправдается.
Алиреза Шарифи, участник демонстрации:
"Чего я жду от всех официальных лиц Исламской Республики, так это решительно защищать народ Ирана прямо сейчас и мстить. Мстить за мучеников, за нашего лидера имама Хаменеи, за девочек школы в Минабе. Они не должны слушать врага. Мы терпим поражение в третий раз, Америка откровенно нас обманывает, начиная с соглашения по ядерной программе, которое они сорвали, потом 12-дневная война, и эта война, развязанная в разгар переговоров".
Акции в поддержку мира
Акции в поддержку Ирана продолжаются по всему миру. Ведь война разрушает не только пылающий регион Персидского залива, это глобальный вызов.
Андреас Виммер, организатор акции протеста:
"Эта война может обостриться, что стоит за этой войной? Она может перерасти в третью мировую, потому что на кону стоят интересы в обладании нефтью, ресурсами и логистикой. Мы призываем остановиться".
"Нет войне, нет империализму, нет крови на нефти, нет убийствам ради прибыли избранных! Руки прочь от Ирана!" - скандирует протестующий.
Союзники США подали голос
Но Евросоюз и Великобритания начали активно напоминать о том, что они верные союзники США. Там в упор не видят мотивации Ирана широко отвечать на военную агрессию Израиля и США и навязчиво твердят о пресловутой европейской самообороне.
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
"Мы соберем экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь партнерам по Персидскому заливу сбивать атакующие их иранские беспилотники… Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям, но Иран придерживается стратегии выжженной земли, поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников".
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:
"В последние часы мы стали свидетелями многочисленных нападений, в том числе нападения беспилотников на британскую авиабазу на Кипре. Мы также стали свидетелями удара по нефтяному объекту Саудовской Аравии. Я самым решительным образом осуждаю эти безрассудные и неизбирательные нападения Ирана и его посредников на суверенные территории по всему региону".
Впрочем кроме односторонних осуждений Тегерана - призывов и угроз новыми санкциями в отношении суверенного Исламского Государства - европейские руководство ничего предложить не может.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Сейчас не время читать лекции нашим партнерам и союзникам. Несмотря на все наши сомнения, мы разделяем многие из их целей, но сами не имеем возможности их реализовать".
Кстати, Вашингтон настолько не уважает союзников из Старого Света, что даже не поставил их в известность об операции.