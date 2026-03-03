Конфликт с Ираном выходит из-под контроля - признают в Вашингтоне

Конфликт с Ираном выходит из-под контроля - это признают в Вашингтоне. По сообщению Washington Post, в Пентагоне и администрации Трампа опасаются, что боевые действия продлятся недели, истощив запасы средств ПВО. Иран отвечает решительно: количество атак на американские базы и израильские территории вызывает тревогу у американских чиновников. В США намеренно подчеркивают, что первые удары по Тегерану наносил Израиль. Счет погибших в Иране может идти на тысячи мирных жителей. Информационное агентство "Тасним" к этой минуте сообщает о сотнях жертв.

Президент направил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки. На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана".

Александр Лукашенко отметил, что имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью. "Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти", - подчеркнул глава государства.

В ЦАХАЛ тем временем отчитались об уничтожении более 2,5 тыс. единиц иранской военной техники и 600 объектов на территории Исламской Республики. Операция США против Ирана займет 4-5 недель - это последнее заявление Трампа.

МАГАТЭ предупреждает о риске ядерной катастрофы из-за ситуации с Ираном

В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции, поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Эбрахим Зольфагари, представитель Корпуса стражей исламской революции

Эбрахим Зольфагари, представитель Корпуса стражей исламской революции:

"Мы продолжим ответные атаки на вражеские объекты. Три американских и британских нефтяных танкера в Персидском заливе и Ормузском проливе поражены ракетами и горят. Военная база США в Бахрейне атакована двумя баллистическими ракетами, а другие базы США в регионе неоднократно подвергались атакам, в результате чего на данный момент погибли и получили ранения 560 американских солдат".

Иранский Красный Полумесяц называет количество погибших с иранской стороны - 555. В Израиле службы спасения заявили по меньшей мере о 9 погибших в городе Бейт-Шемеш. Власти Эмиратов сообщили о 3 погибших в результате иранских ракетных и беспилотных атак.

Возможные сценарии развития ситуации

Эта война не на неделю. США будут продолжать операцию в Иране в течение четырех-пяти недель, заявил американский президент. Он допускает, что Соединенные Штаты могут приостановить удары, но только если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Пока этого не произошло.

Дональд Трамп, Президент США

Дональд Трамп, президент США:

"Я настоятельно призываю Революционную гвардию, иранскую военную полицию сложить оружие и получить полный иммунитет либо они идут на верную смерть… Я призываю всех иранских патриотов, которые жаждут свободы, воспользоваться этим моментом, быть смелыми, быть героями и вернуть свою страну. Америка с вами".

Предложение - капитулировать. Среди рассматриваемых Западом вариантов дальнейшей судьбы Ирана - венесуэльский сценарий, когда большая часть правительства сохранит свои посты и будет "готова к прагматичному сотрудничеству" с Вашингтоном. А вот расчет на то, что иранский народ сам свергнет свое правительство, вряд ли оправдается.

Алиреза Шарифи, участник демонстрации

Алиреза Шарифи, участник демонстрации:

"Чего я жду от всех официальных лиц Исламской Республики, так это решительно защищать народ Ирана прямо сейчас и мстить. Мстить за мучеников, за нашего лидера имама Хаменеи, за девочек школы в Минабе. Они не должны слушать врага. Мы терпим поражение в третий раз, Америка откровенно нас обманывает, начиная с соглашения по ядерной программе, которое они сорвали, потом 12-дневная война, и эта война, развязанная в разгар переговоров".

Акции в поддержку мира

Акции в поддержку Ирана продолжаются по всему миру. Ведь война разрушает не только пылающий регион Персидского залива, это глобальный вызов.

Андреас Виммер, организатор акции протеста:

"Эта война может обостриться, что стоит за этой войной? Она может перерасти в третью мировую, потому что на кону стоят интересы в обладании нефтью, ресурсами и логистикой. Мы призываем остановиться".

"Нет войне, нет империализму, нет крови на нефти, нет убийствам ради прибыли избранных! Руки прочь от Ирана!" - скандирует протестующий.

Союзники США подали голос

Но Евросоюз и Великобритания начали активно напоминать о том, что они верные союзники США. Там в упор не видят мотивации Ирана широко отвечать на военную агрессию Израиля и США и навязчиво твердят о пресловутой европейской самообороне.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Мы соберем экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь партнерам по Персидскому заливу сбивать атакующие их иранские беспилотники… Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям, но Иран придерживается стратегии выжженной земли, поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников".

Урсула Фон Дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"В последние часы мы стали свидетелями многочисленных нападений, в том числе нападения беспилотников на британскую авиабазу на Кипре. Мы также стали свидетелями удара по нефтяному объекту Саудовской Аравии. Я самым решительным образом осуждаю эти безрассудные и неизбирательные нападения Ирана и его посредников на суверенные территории по всему региону".

Впрочем кроме односторонних осуждений Тегерана - призывов и угроз новыми санкциями в отношении суверенного Исламского Государства - европейские руководство ничего предложить не может.

Фридрих Мерц, канцлер Германии

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Сейчас не время читать лекции нашим партнерам и союзникам. Несмотря на все наши сомнения, мы разделяем многие из их целей, но сами не имеем возможности их реализовать".