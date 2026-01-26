Конгресс США предъявил ультиматум Трампу

Трамп объявил, что у берегов Ирана сейчас сконцентрированы силы, каких не было у побережья Венесуэлы: Пентагон перебросил на Ближний Восток гораздо большую армаду. Однако вероятность начала боевых действий довольно невелика.

Накануне американский Конгресс фактически предъявил Белому дому ультиматум: если будут начаты военные действия, Трампу обещают бесконечные импичменты, которые станут объявлять один за другим. Причем не только за попытку вторгнуться в Гренландию, но и за намерение атаковать Иран. К ультиматуму присоединились и республиканцы: они крайне обеспокоены перспективами проигрыша на промежуточных