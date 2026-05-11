Коррупционный скандал разразился в высшем руководстве польской армии
Автор:Редакция news.by
В Польше раскрыта масштабная сеть махинаций в оборонном секторе. Она затронула стратегические военные объекты страны.
Прокуратура предъявила официальные обвинения руководству военного госпиталя в Щецине и командованию 15-го военно-экономического подразделения.
Следствие установило, что в период с конца 2024 по начало 2025 года высокопоставленные офицеры фальсифицировали результаты тендеров.
По данным польских надзорных органов, фигуранты действовали в составе организованной группы, распределяя госконтракты в интересах аффилированных лиц. Масштаб нарушений подтверждает системный характер коррупции в силовых структурах Польши.