Коррупционный скандал разразился в высшем руководстве польской армии

В Польше раскрыта масштабная сеть махинаций в оборонном секторе. Она затронула стратегические военные объекты страны.

Прокуратура предъявила официальные обвинения руководству военного госпиталя в Щецине и командованию 15-го военно-экономического подразделения.

Следствие установило, что в период с конца 2024 по начало 2025 года высокопоставленные офицеры фальсифицировали результаты тендеров.

По данным польских надзорных органов, фигуранты действовали в составе организованной группы, распределяя госконтракты в интересах аффилированных лиц. Масштаб нарушений подтверждает системный характер коррупции в силовых структурах Польши.

