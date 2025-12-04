Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Коррупция как стратегия: как Брюссель использует скандалы в условиях кризиса

В программе "Актуальное интервью" Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, обсудил свежий коррупционный скандал в Европе - задержание бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Это далеко не первый случай, когда политики, читающие другим нотации о демократии, сами оказываются в центре кризисов. Эксперт объяснил, почему в Брюсселе постоянно "вываливаются скелеты из шкафа" и как это связано с общим кризисом Евросоюза.

По мнению Александра Маркевича, коррупционные скандалы, ставшие в ЕС систематическими, являются частью управленческой стратегии.

"Это свидетельствует о стратегии, которую избрал Брюссель. А стратегия заключается в том, что Европейский Союз уверенно катится в кризис", - заявил эксперт.

Он считает, что нынешнее руководство ЕС использует громкие дела как инструмент, чтобы переложить ответственность за неэффективное расходование средств и экономические трудности на своих предшественников, отвлекая тем самым внимание граждан от реальных проблем.

"Когда не хватает денег, надо простому обывателю показать, кто виноват. Предыдущее руководство, которое в Европейском Союзе было, неэффективно потратили деньги, поэтому мы просто разгребаем те завалы, которые от них нам достались", - отметил Александр Маркевич.

Политолог отметил, что коррупционные сюжеты в Европе уже давно вышли за рамки исключительно политической борьбы и превратились в общий механизм.

"Почерк "западного истеблишмента" заключается в том, что кого не возьми у власти находящегося, все они связаны с коррупционными скандалами. Это и Польше касается, и Украины", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что теперь это стало способом для действующих политиков оправдать собственную никчемность на фоне нарастающего кризиса, который Европа переживает все быстрее.

На вопрос о том, понимают ли сами еврочиновники, что после ухода с постов их может ждать судебное преследование, эксперт ответил утвердительно: "Я уверен, что они знают об этом, поэтому они всеми усилиями стремятся продлить свое политическое существование в рамках ЕС и зачистить контакты, которые бы вели к ним. Они понимают, что этот Дамоклов меч их коснется, поэтому стараются продлить свое политическое существование и зачистить одновременно моменты, связанные с их коррупционной деятельностью".

По мнению политолога, есть две причины высокомерного "менторского тона" Брюсселя по отношению к другим странам: первая - стремление прикрыть собственные грехи, вторая - глубокая убежденность части европейской элиты в своем превосходстве.

"Они считают, что они выше белорусской или российской элиты, потому что имеют серьезные исторические корни, поэтому они по-другому просто не умеют разговаривать", - сказал Александр Маркевич.

Одной из ключевых тем стал сдвиг в общественных и политических нормах. Если раньше обвинение в коррупции почти автоматически вело к отставке, то сегодня политики вроде Урсулы фон дер Ляйен или Олафа Шольца остаются у власти, несмотря на судебные разбирательства.

Александр Маркевич объяснил это двумя факторами. Во-первых, ушло поколение политиков, для которых честь и репутация были неотъемлемой частью кредо. Во-вторых, нынешние лидеры оправдывают себя на фоне главной угрозы.

"Они раздувают угрозу с Востока, поэтому на фоне этой угрозы, то, что они замешаны в каких-то коррупционных небольших схемах, на их взгляд, - ничего страшного", - резюмировал эксперт.

