В программе "Актуальное интервью" Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, обсудил свежий коррупционный скандал в Европе - задержание бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Это далеко не первый случай, когда политики, читающие другим нотации о демократии, сами оказываются в центре кризисов. Эксперт объяснил, почему в Брюсселе постоянно "вываливаются скелеты из шкафа" и как это связано с общим кризисом Евросоюза.

По мнению Александра Маркевича, коррупционные скандалы, ставшие в ЕС систематическими, являются частью управленческой стратегии.

"Это свидетельствует о стратегии, которую избрал Брюссель. А стратегия заключается в том, что Европейский Союз уверенно катится в кризис", - заявил эксперт.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси

Он считает, что нынешнее руководство ЕС использует громкие дела как инструмент, чтобы переложить ответственность за неэффективное расходование средств и экономические трудности на своих предшественников, отвлекая тем самым внимание граждан от реальных проблем.

"Когда не хватает денег, надо простому обывателю показать, кто виноват. Предыдущее руководство, которое в Европейском Союзе было, неэффективно потратили деньги, поэтому мы просто разгребаем те завалы, которые от них нам достались", - отметил Александр Маркевич.

Политолог отметил, что коррупционные сюжеты в Европе уже давно вышли за рамки исключительно политической борьбы и превратились в общий механизм.

"Почерк "западного истеблишмента" заключается в том, что кого не возьми у власти находящегося, все они связаны с коррупционными скандалами. Это и Польше касается, и Украины", - подчеркнул эксперт.

Еврокомиссия

Он добавил, что теперь это стало способом для действующих политиков оправдать собственную никчемность на фоне нарастающего кризиса, который Европа переживает все быстрее.

На вопрос о том, понимают ли сами еврочиновники, что после ухода с постов их может ждать судебное преследование, эксперт ответил утвердительно: "Я уверен, что они знают об этом, поэтому они всеми усилиями стремятся продлить свое политическое существование в рамках ЕС и зачистить контакты, которые бы вели к ним. Они понимают, что этот Дамоклов меч их коснется, поэтому стараются продлить свое политическое существование и зачистить одновременно моменты, связанные с их коррупционной деятельностью".

По мнению политолога, есть две причины высокомерного "менторского тона" Брюсселя по отношению к другим странам: первая - стремление прикрыть собственные грехи, вторая - глубокая убежденность части европейской элиты в своем превосходстве.

"Они считают, что они выше белорусской или российской элиты, потому что имеют серьезные исторические корни, поэтому они по-другому просто не умеют разговаривать", - сказал Александр Маркевич.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси

Одной из ключевых тем стал сдвиг в общественных и политических нормах. Если раньше обвинение в коррупции почти автоматически вело к отставке, то сегодня политики вроде Урсулы фон дер Ляйен или Олафа Шольца остаются у власти, несмотря на судебные разбирательства.

Александр Маркевич объяснил это двумя факторами. Во-первых, ушло поколение политиков, для которых честь и репутация были неотъемлемой частью кредо. Во-вторых, нынешние лидеры оправдывают себя на фоне главной угрозы.