Кризис химпрома ФРГ: выпуск базовых химикатов снизился на 20 % по сравнению с 2018 годом

В Германии один из ключевых секторов экономики находится в кризисе. Производство химической продукции падает уже несколько лет подряд.

По данным отраслевых ассоциаций, выпуск базовых химикатов снизился на 20 % по сравнению с 2018 годом. В текущем периоде химзаводы загружены на 70 % от своей максимальной мощности - это самый низкий показатель последних 20 лет.