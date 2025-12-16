Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Кризис химпрома ФРГ: выпуск базовых химикатов снизился на 20 % по сравнению с 2018 годом

В Германии один из ключевых секторов экономики находится в кризисе. Производство химической продукции падает уже несколько лет подряд.

По данным отраслевых ассоциаций, выпуск базовых химикатов снизился на 20 % по сравнению с 2018 годом. В текущем периоде химзаводы загружены на 70 % от своей максимальной мощности - это самый низкий показатель последних 20 лет.

Причина - высокие цены на энергию и сырье, а также жесткая экологическая политика Берлина. Компании сокращают мощности и переносят инвестиции за рубеж. Так, крупнейший концерн BASF строит новый гигантский комплекс в Китае.

Разделы:

В миреЕвропаПромышленность

Теги:

Германиякризисхимический завод