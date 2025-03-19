На Западе размахивания дубиной демократии заложили основы для миграционных и экономических проблем в Европе. Тем более, что 19 марта является годовщиной одной из кровавых интервенций Североатлантического альянса.

19 марта 2011 года ливийскую землю разорвали первые бомбы европейской и американской маркировки. Не наступая на грабли Югославии, коалиция Запада получила санкцию ООН.

США, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Италия, Греция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция выступили единым фронтом. Особая роль по началу интервенции была у Парижа. Поперек его колониального нарратива вставало стремление лидера Ливии Муаммара Каддафи создать опасную для франка африканскую валюту.

Заполучить нефть и золото было стремлением Франции, которое пересеклось с американским. В 2016-м Государственный департамент США официально обнародовал долю корреспонденции Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем. В записках указывалось на то, что ливийские богатства при точечном их применении можно приравнять к экономическому оружию, способному навредить курсу и ценности доллара. В итоге Франция среди всех стран-интервентов потратила наибольшую сумму, а главенство и выгоды над ливийскими богатствами обрели США.

Западные страны плохо скрывали свои мотивы, также плохо и намерения. Их ключевой целью был Муаммар Каддафи, инструментом - ливийские повстанцы. В их распоряжении оказались иностранные военные советники, наемники, вооружение, включая танки. Все это прибавилось к силам Западной коалиции - 200 самолетам, 20 боевым кораблям, 20 подводным лодкам, отборным частям морской пехоты США.

Впоследствии Барак Обама назвал интервенцию США в Ливию своей самой крупной внешнеполитической ошибкой. Обоснование НАТО для вмешательства подверглось критике в докладе британского парламента. Был сделан вывод, что Лондон не смог определить преувеличение угрозы гражданскому населению.

Сегодня Ливия постепенно восстанавливается и стремится к развитию. Беларусь является далеким государством, но ориентированным на справедливость и взаимовыгодное сотрудничество. Именно такие подходы и востребованы в системе международных отношений.