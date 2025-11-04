Кровавые выходные: в США в дни Хеллоуина убиты и ранены более 100 человек

Более сотни убитых, столько же раненых и предотвращенный теракт - Хеллоуин в США обернулся кровавыми выходными. За праздничные дни в США произошло более 250 случаев стрельбы, в результате которых погибли свыше 100 человек, включая подростков.

На фоне всплеска насилия ФБР предотвратило теракт - двое мужчин в Мичигане планировали атаку, несколько подозреваемых были задержаны. Американские СМИ сообщили, что не все инциденты напрямую связаны с Хеллоуином, но именно праздничные вечеринки стали центрами насилия. В 2025 году Хеллоуин, традиционно ассоциирующийся с весельем, стал символом страха и тревоги.