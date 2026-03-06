КСИР сообщил подробности атаки на школу в Иране

На Ближнем Востоке стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Армия Ирана нанесла удары по двум авиабазам США - в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. Там также заявили, что атаку на школу в южной части Ирана, которая привела к гибели 165 учениц, произвели с американской авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал США немедленно провести беспристрастное расследование ударов по школе. В ряде СМИ также появились сообщения, что за ударами стоят американские военные.

Несколько часов назад взрыв прогремел и на востоке Тегерана. Минздрав Ливана сообщил о росте числа жертв израильских ударов до 217.

В самом Иране жертвами эскалации стали более 1300 человек, сообщает местный Красный Крест.

Митинг в поддержку властей в Тегеране

"Мы стоим до конца" - с такими плакатами и портретами Хаменеи 6 марта вечером вышли на улицы жители Тегерана. Люди выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Дональд Трамп не отступает от плана. После заявления о том, что США будут добиваться смены руководства Ирана, он написал новый пост от том, что никакой сделки с Тегераном не будет, кроме безоговорочной капитуляции. Со своей стороны Иран дал понять, что сдавать позиции не намерен. Как заявил посол Исламской Республики в России, его страна не боится наземной операции, потому что располагает силами "перебить всех на земле".

ЕС обсудит риски эскалации с главами стран Персидского залива