Кто спланировал теракт в "Крокус Сити Холле" и кто в тот день под обстрелами помогал спастись людям

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Разрушенные крыши "Крокус Сити Холла" видны издалека. И, кажется, за год его вид стал еще более зловещим. Ветер гуляет между выбитыми стеклами, а обугленные ржавые перекрытия торчат, как переломанные кости. Но если спуститься вниз, жизнь вроде идет своим чередом. Люди спешат по делам мимо огороженного здания. Кто-то останавливается, делает пару фотографий на телефон и идет дальше. Но, наверняка, у каждого в этом месте сжимается сердце.

"Крокус Сити Холл" был одним из самых крупнейших концертных залов Подмосковья. Он многоуровневый, вмещал от 6 до 9,5 тыс. человек. Поэтому здесь часто проходили масштабные концерты российских и зарубежных звезд.

В тот вечер тоже был концерт. Выступала группа "Пикник". Поклонники русского рока приходили целыми семьями. Кто-то заранее, кто-то опаздывал, ища место на парковке. Концерт должен был начаться в 20:00.

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Боевики подъехали к центральному входу "Крокус Сити Холла" буквально за 15-20 минут до начала концерта. Они были на белом "Рено", вышли из машины полностью вооруженные. Поэтому люди, которые в это время находились на парковке, решили, что это команда по страйкболу.

Первыми попали под пули те, кто был в фойе здания на первом этаже. Среди них и наш соотечественник, житель Бобруйска Алим Кошеваров. Он работал в Крокусе охранником. Сразу побежал на звук выстрелов и попал под автоматную очередь.

"У него было ранение, большая кровопотеря. Ранение было жестокое. Там пуля со смещенным центром. И она там столько натворила у него в организме, затронула все жизненно важные органы", - рассказали родители погибшего Алима Кошеварова Маргарита и Иосиф Кошеваровы.

За жизнь Алима врачи боролись до последнего. Сделали 4 операции, ввели его в искусственную кому. Брат Александр сразу выехал в Москву. Часами просиживал в Боткинской больнице. Шанс выжить был один из тысячи, но чуда не случилось.

София Мейер часто приходит к народному мемориалу у "Крокуса", смотрит на фотографии тех, кто погиб, понимая, что по счастливой случайности здесь нет ее снимка. В этот вечер она работала в "Крокус Сити Холле" администратором вип-ложи. Ближе к началу концерта вышла, чтобы помочь своим подчиненным встречать и провожать гостей в зал. И очень удивилась большому количеству людей на первом этаже.

"Мне это уже показалось странным. И когда я спустилась, ко мне подбежала женщина, попросила о помощи и сказала, что кто-то стреляет. Через 2 секунды я услышала выстрелы в дальней части фойе. Конечно, меня охватил сначала дикий ужас, на несколько секунд ступор, но я тут же взяла себя в руки и поняла, сколько примерно людей находится у меня на вип-ложе. В этот момент уже приходили люди с фойе, то есть бежали. Был очень большой поток людей, и я сформировала этот поток на выход на первый этаж. И бегала на второй этаж за следующими группами людей до тех пор, пока это было возможно. Потом, когда я в очередной раз спустилась, я увидела, что на первом этаже никого нет, стояла тишина. Это уже показалось мне странным. Через несколько секунд выстрелы раздались около меня", - поделилась воспоминаниями администратор вип-ложи "Крокус Сити Холл" София Мейер.

Софии удалось вывести на улицу более 100 человек. За такой смелый поступок она награждена благодарностью президента России. Оказавшись в безопасности, она стала звонить своему коллеге и другу, белорусу Вадиму Кулику. Он тоже работал охранником в "Крокусе". Накануне был в отпуске на родине в Барановичах. И в этот день не должен был выходить в смену, но его вызвали пораньше, и он согласился.

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"Ему очень нравился "Крокус", он как бы им жил. Даже в пандемию, когда "Крокус" не работал, он прямо страдал. Он товарищ у нас медийный такой, когда работал даже в органах внутренних дел, он выступал на всех концертах, любил петь, любил быть на виду", - сказал брат погибшего Вадима Кулика Виталий Кулик.

О том, что в "Крокусе" теракт и здание горит, Виталий узнал из новостей. Сначала не волновался, так как брат всегда был везунчиком. Состояние тревоги пришло на следующий день к обеду. Вадим не отвечал на звонки и был не в сети. Стали искать, но среди погибших его не было. Это вселяло надежду.

"Сказали, что вы должны быть готовы морально к тому, что вообще возможно ничего не осталось от Вадима. Я говорю, в смысле ничего? Говорили, что там такая температура плавления металла была, что если Вадим попал в эту огненную лаву, то даже и останков нет. Через две недели нам позвонили, сказали, что обнаружено два фрагмента. Можно подъехать, забрать останки, захоронить", - с болью рассказывал Виталий Кулик.

Теракт в "Крокусе" считается одним из самых кровавых и жестоких в современной истории России. Погибли 145 человек, пострадали 550.

Полковник ФСБ в отставке, специалист по тактике ведения информационных войн и манипулирования сознанием людей Анатолий Петренко считает, что операция была тщательно подготовлена. И главная задача, которая стояла перед боевиками, - убить как можно больше гражданских лиц.

Анатолий Петренко, кандидат психологических наук, доцент ГБОУ ВОМО "Академия социального управления":

"Есть версия, которая, на мой взгляд, является на сегодняшний день доминирующей. Но это мое субъективное мнение. Что заказ пришел из Украины, но готовили эту операцию далеко не сами украинцы".

Официально ответственность на теракт взял на себя ИГИЛ Хорасан. Исполнители, граждане Таджикистана, были уверены, что работают именно на эту группировку. Но, по словам экспертов, здесь действовала такая сложная схема, что боевиков из ИГИЛ, скорее всего, тоже могли использовать.

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"В операции есть несколько уровней участников - заказчик, технолог, реализатор и исполнители. Так вот, исполнители далеко не всегда должны блистать интеллектом, уровнем воспитанности и так далее. Именно их проще вербовать, они дешевле стоят, их легче направить в нужное русло и побудить сделать все, что нужно. Они легко программируются, особенно если еще использовать определенные препараты", - отметил Анатолий Петренко.

Основных исполнителей теракта в "Крокусе" было четверо. Фигурантами по делу проходят 27 человек. Процесс сложный. Проведено более 1,5 тыс. экспертиз, а материалы занимают 700 увесистых томов. Ожидается, что к концу марта дело передадут в военный суд. Там в ходе разбирательства и будет избрана мера пресечения для террористов.

Во время теракта здание "Крокус Сити Холла" было сильно разрушено. Огонь был такой мощный, что крыша в буквальном смысле обвалилась. Долгое время судьба здания была неизвестна, но потом Госдума приняла решение его не восстанавливать.

В годовщину теракта недалеко от центрального входа в "Крокус" открыли мемориал жертвам той страшной трагедии. Обелиск из черного гранита станет местом скорби и памяти всех, кто не вернулся с того концерта.