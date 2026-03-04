3.74 BYN
Кувейтский летчик ошибочно сбил три американских истребителя F-15
Автор:Редакция news.by
Хет-трик по-кувейтски. Как пишут СМИ, три американских истребителя F-15 над Кувейтом 1 марта, вероятно, ошибочно сбил местный пилот.
Инцидент произошел после удара иранского беспилотника по тактическому центру, где погибли 6 американских военнослужащих. Когда на радарах появились самолеты США, кувейтские силы были "на взводе". Местный летчик без промаха попал по трем американским самолетам. Благо, все американские пилоты успешно катапультировались. Произошедшее расследуют.