Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кувейтский летчик ошибочно сбил три американских истребителя F-15

Хет-трик по-кувейтски. Как пишут СМИ, три американских истребителя F-15 над Кувейтом 1 марта, вероятно, ошибочно сбил местный пилот.

Инцидент произошел после удара иранского беспилотника по тактическому центру, где погибли 6 американских военнослужащих. Когда на радарах появились самолеты США, кувейтские силы были "на взводе". Местный летчик без промаха попал по трем американским самолетам. Благо, все американские пилоты успешно катапультировались. Произошедшее расследуют.

Разделы:

В мире

Теги:

КувейтСША