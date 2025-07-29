Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвия проводит учения ВМС на побережье Талсинского края

На восточном фланге НАТО снова военные маневры. Латвия проводит учения ВМС на побережье Талсинского края. Отрабатываются сценарии, среди которых разлив нефти и другие ситуации, связанные с загрязнением акватории.

Только недавно Латвия участвовала в международных учениях военно-морских сил НАТО. А ранее на своей территории принимала около 3 тыс. военнослужащих из 12 стран альянса. Велась отработка оборонительных операций и повышение взаимодействия объединенных сил региона.

Латвияучения