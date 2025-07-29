На восточном фланге НАТО снова военные маневры. Латвия проводит учения ВМС на побережье Талсинского края. Отрабатываются сценарии, среди которых разлив нефти и другие ситуации, связанные с загрязнением акватории.

Только недавно Латвия участвовала в международных учениях военно-морских сил НАТО. А ранее на своей территории принимала около 3 тыс. военнослужащих из 12 стран альянса. Велась отработка оборонительных операций и повышение взаимодействия объединенных сил региона.