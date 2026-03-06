3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Латвия собирается запустить генератор радиопомех
Автор:Редакция news.by
Латвийские власти готовятся расчехлить глушилки: те самые, что не используются уже 40 лет. В стране внезапно обнаружили, что на незанятой местными вещателями частоте можно принимать сигнал одной из белорусских радиостанций.
Некий неравнодушный гражданин обратился с протестом к властям. Госкомпания, которая ведает распределением частот, сообщила, что помочь может только глушение: к правительству обратились с просьбой изыскать на это деньги.