Латвия собирается запустить генератор радиопомех

Латвийские власти готовятся расчехлить глушилки: те самые, что не используются уже 40 лет. В стране внезапно обнаружили, что на незанятой местными вещателями частоте можно принимать сигнал одной из белорусских радиостанций.

Некий неравнодушный гражданин обратился с протестом к властям. Госкомпания, которая ведает распределением частот, сообщила, что помочь может только глушение: к правительству обратились с просьбой изыскать на это деньги.

Европа

