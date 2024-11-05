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В мире
Латвия завершает строительство инфраструктуры на сухопутных участках с Беларусью
4 часа назад
граница
Латвия
Президент
Все
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Недавно
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Недавно
Президент Беларуси назвал задачи для создания новой архитектуры евразийской безопасности
Недавно
Лукашенко заявил, что многополярность является исторической неизбежностью
Недавно
Политика
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Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
Недавно
Вольфович: Белорусские инициативы востребованы у партнеров по ОДКБ
1 час назад
Применение "Орешника", эскалация напряженности, информвойна - какие еще вопросы в повестке ОДКБ
18 часов назад
Маркевич: ОДКБ с одной стороны - инструмент сдерживания, а с другой - это практический инструмент
27.11.2024
12:25
Дапкюнас выступил с совместным заявлением от имени государств-единомышленников на 52-й сессии ЮНИДО
27.11.2024
08:30
Общество
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Какие две новые специальности откроют в БГУ в предстоящем учебном году
1 час назад
Минск преображается к праздникам. Куда пойти за новогодним настроением и красивыми фото?
Недавно
"Каждому из нас нужно осознанно участвовать в выборах". Клишевич о выборах-2025
2 часа назад
Рождественский пост начинается у православных верующих
4 часа назад
Экономика
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В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
23 часа назад
С 1 января в Союзном государстве заработает единая система автострахования
27.11.2024
11:25
Залежи золота почти на 83 млрд долларов найдены в Китае
27.11.2024
11:00
Председатель концерна "Беллегпром" рассказала о целях предприятия на предстоящую пятилетку
26.11.2024
20:11
Ляхнович: Беларусь и Пакистан фактически вдвое сократят срок доставки грузов
26.11.2024
14:58
В мире
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Тель-Авив намерен обжаловать ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Недавно
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года
Недавно
Команда Трампа обсуждает возможность военного вторжения в Мексику для борьбы с наркокартелями
Недавно
Грузия намерена сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией
Недавно
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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В Барановичах в милицию обратился мужчина - после застолья у него украли щенка
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