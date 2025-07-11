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Лавров: Тарифы, введенные США в отношении других стран, являются санкциями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что тарифы, введенные США в отношении других стран, также являются санкциями. Его комментарий приводит РИА Новости.
"Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте", - сказал Лавров 11 июля по итогам совещания Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита.
По его словам, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат "ответной реакции" на что-либо.
"Но если у вас будет выбор: либо торговать в контексте объединения, где никаких недобросовестных способов подавления конкурентов не применяется, с одной стороны. А с другой стороны, торговать с теми, кто будет вас шантажировать, то, наверное, вывод напрашивается сам собой", - подчеркнул министр.