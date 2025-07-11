Лавров: Тарифы, введенные США в отношении других стран, являются санкциями

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5751a03b-c79a-4d2f-a744-c9e6bffafaf9/conversions/dd3a55c8-9fde-415d-96e6-9e33531ec6e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5751a03b-c79a-4d2f-a744-c9e6bffafaf9/conversions/dd3a55c8-9fde-415d-96e6-9e33531ec6e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5751a03b-c79a-4d2f-a744-c9e6bffafaf9/conversions/dd3a55c8-9fde-415d-96e6-9e33531ec6e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5751a03b-c79a-4d2f-a744-c9e6bffafaf9/conversions/dd3a55c8-9fde-415d-96e6-9e33531ec6e5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что тарифы, введенные США в отношении других стран, также являются санкциями. Его комментарий приводит РИА Новости.

"Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте", - сказал Лавров 11 июля по итогам совещания Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

По его словам, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат "ответной реакции" на что-либо.