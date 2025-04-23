Ле Пен назвала результаты первого тура выборов президента Румынии бумерангом для руководства ЕС

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Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X прокомментировала результаты первого тура президентских выборов. Больше всего голосов получил лидер националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, сообщает РИА Новости.

Ранее Симион набрал в первом туре гонки 41 % голосов, заняв таким образом лидирующую позицию.

"Румыния только что преподнесла (главе Еврокомиссии - ред.) мадам фон дер Ляйен очень хороший бумеранг", - написала Ле Пен.

В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41 % голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21 % голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1 % голосов.

На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50 %, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.