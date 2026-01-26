Ледяная лихорадка: почему Гренландия стала желанным трофеем для больших игроков

Сегодня о Гренландии говорит весь мир. Разобравшись на скорую руку с Венесуэлой, президент США Дональд Трамп всерьез намерен забрать и Гренландию.

Крупнейший остров называют географическим парадоксом - физически он находится в Северной Америке, политически относится к Европе, омывается сразу Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Треть местного населения проживает в столице - городе Нуук, остальное разбросано по острову. В Гренландии практически нет междугородних дорог, поэтому добраться до населенных пунктов можно лишь на самолете, вертолете или морским транспортом. Во всей Гренландии только 150 асфальтированных дорог. Но, разумеется, ни сложная инфраструктура, ни колоритная природа привлекли к Гренландии внимание больших игроков.

Именно точку на карте называют одной из ключевых фишек острова.

По сути, Гренландия является нетронутой кладовой мира. Только разведанных запасов нефти насчитывается 110 млрд баррелей. Ученые уверены, что под трехкилометровой толщей льда кроется куда больше черного золота.

Однако нефть оказалась лишь вершиной ресурсного айсберга Гренландии. Главная точка притяжения Дональда Трампа - редкоземельные металлы. Свинец, цинк, серебро, палладий, уран, графит и многие другие сегодня ценнее углеводородов, ведь именно из них делают технику - от смартфона до баллистических ракет.

Да, пока добыча ограничена из-за климата, льда и колоссальных затрат, но потенциал у Гренландии имеется по-настоящему гигантский. И кто знает, куда лет через 20 шагнут технологии добычи или климат.

Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Важнейшие полезные ископаемые во многом связаны с экономической безопасностью Америки. И мы знаем, что экономическая безопасность и процветание необходимы для укрепления национальной безопасности. Я думаю, президент прав, когда думает о Гренландии с точки зрения важнейших полезных ископаемых и экономических стимулов, но, конечно, его основное внимание уделяется тому, чтобы мы могли приобрести эту чрезвычайно важную территорию в Арктике для национальной безопасности Америки и предотвращения будущей войны".

Многие забывают и про еще один ресурс Гренландии - лед. Остров обладает самым чистым льдом в мире. Компания Arctic Ice Company поставляет его в самые дорогие бары мира, начиная Нью-Йорком и заканчивая Дубаем. Стоимость за упаковку в 2,5 кг доходит до 6 долларов.

При этом самой Гренландии перепадает лишь небольшой процент от подобных "бизнесов". Почти 90 % экспорта острова составляет добыча морепродуктов. Ежегодно только креветок оттуда отправляется по всему миру до 116 тыс. т. Как итог, экспорт Гренландии за 2025 год составил 516 млн евро.

"Хочу Гренландию", - Трамп впервые сказал еще в 2019 году, тогда же предложил Дании купить у нее остров, как когда-то это было сделано с Аляской, принадлежавшей Российской империи, так что нынешний поход на данную территорию вовсе не спонтанное решение миллиардера.

Что нужно знать об экономике острова и геологии. Почему Гренландию называют самым уникальным местом на земле. И что скрывают километровые льды, смотрите в новой серии проекта "Понятная политика".