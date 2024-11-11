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Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку

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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевший из Баку в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после уведомления о закрытии воздушного пространства по маршруту полета. Об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Капитан самолета, выполнявшего рейс J2-8717 по маршруту Баку - Минеральные Воды, после взлета, получив информационное уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, незамедлительно принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. 

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