Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевший из Баку в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после уведомления о закрытии воздушного пространства по маршруту полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.