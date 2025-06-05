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Лидер США принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Президент США Дональд Трамп заявил о принятии приглашения председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Лидер Белого дома пообещал совершить визит "в какой-то момент", сообщает РИА Новости.
"Он пригласил меня в Китай, а я пригласил его сюда. Мы оба приняли приглашение. Так что, в какой-то момент я отправлюсь туда с первой леди, и он (Си Цзиньпин - ред.), надеюсь, приедет сюда (в США - ред.) с первой леди Китая", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Лидеры двух стран провели в четверг телефонный разговор.