Лидер США принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

"Он пригласил меня в Китай, а я пригласил его сюда. Мы оба приняли приглашение. Так что, в какой-то момент я отправлюсь туда с первой леди, и он (Си Цзиньпин - ред.), надеюсь, приедет сюда (в США - ред.) с первой леди Китая", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.