Лидеры арабских стран на саммите в Каире 4 марта одобрили план Египта по восстановлению сектора Газа

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Лидеры арабских стран на саммите в Каире 4 марта одобрили план Египта для сектора Газа стоимостью 53 млрд долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

"Мы приветствуем любые предложения или идеи международного сообщества, которые обеспечат успех этого плана", - заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи. По его словам, план направлен на всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса, ликвидацию коренных причин израильско-палестинского конфликта.

Как отмечает Euronews, это позволит примерно 2 млн палестинцев Газы остаться в анклаве без перемещения. Он предложен в ответ на идею Трампа по превращению Газы в пляжный курорт и переселению палестинцев.

План Египта, также называемый Арабским планом, предусматривает восстановление Газы к 2030 году без переселения ее населения. Первый этап будет включать расчистку более 50 млн т мусора, оставшегося после военных действий и обстрелов Израиля, а также начало очистки от неразорвавшихся бомб. Кроме того, план включает строительство жилья и городских зон с применением возобновляемой энергии в последующие годы. Он реконструирует сельскохозяйственные земли и создает промышленные зоны и большие парковые зоны. Он также призывает к открытию аэропорта, рыболовецкого и торгового портов.

По данным Associated Press, в 112-страничном проекте плана говорится, что на время реконструкции для жителей Газы будут построены сотни тысяч временных единиц жилья.

В одобренном арабами плане указывается, что ХАМАС передаст власть временной администрации независимых политиков до тех пор, пока реформированная палестинская администрация не возьмет на себя управление.

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что в итоговом коммюнике саммита содержится призыв к Совету Безопасности ООН разместить международные миротворческие силы в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

ХАМАС приветствовал данный план, заявив, что он ценит неприятие арабскими лидерами попыток переселить палестинцев со своих территорий в Газе.

В Израиле египетскую инициативу отвергли. Пресс-секретарь МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что египетский план "не отражает реалий ситуации", а также отметил, что в совместном коммюнике каирского саммита не упоминается нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, которое спровоцировало войну, и не осуждается эта группировка. Марморштейн подтвердил поддержку Израилем "плана Трампа" по переселению населения Газы в другие места, назвав его "возможностью для жителей Газы иметь свободный выбор, основанный на их свободной воле".

Между тем Белый дом в своей первоначальной реакции заявил, что приветствует вклад арабских стран, но настаивает на том, что ХАМАС не может оставаться у власти на этой территории. "В то время как президент придерживается своего смелого видения послевоенного сектора Газа, он приветствует вклад наших арабских партнеров в регионе. Очевидно, что его предложения побудили регион сесть за стол переговоров, а не позволить этому вопросу перерасти в еще больший кризис", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.