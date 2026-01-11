Литовские автоперевозчики не будут подавать иск на Беларусь

Справедливость есть, политический бумеранг тоже. В Литовской ассоциации автоперевозчиков заявили, что не будут подавать иск на Беларусь из-за удержания фур на границе. Вся ответственность - на литовских властях.

По словам главы ассоциации, все проблемы перевозчиков в первую очередь связаны с политическими решениями самого Вильнюса, от чего пострадали свои же граждане. Ранее сообщалось, что из-за застрявших фур на границе и как следствие потери колоссальных средств литовские перевозчики готовят коллективный иск против своего правительства. В ассоциации уверены, что литовское государство обязано предпринять меры для исправления ситуации и компенсировать ущерб.