Литовский режим продолжает борьбу за звание главного европейского поставщика политического абсурда. Вооруженные силы страны направили сотни военных на схватку с воздушными шарами.



Об этом заявил представитель армейского командования республики. Вильнюс уже разместил вдоль границы с нашей страной так называемые батальоны противовоздушной обороны. Вместо того чтобы заняться решением социальных и экономических проблем внутри страны, литовские власти героически изображают "битву за небо" против шаров с сигаретами.