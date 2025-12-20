Литва допускает переговоры с Беларусью на уровне посла по особым поручениям

Литва рассматривает возможность переговоров с Беларусью на уровне посла по особым поручениям. Об этом заявила, как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь литовского МИД.



Так чиновница прокомментировала слова Александра Лукашенко о том, что Вильнюс согласился на переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел.



По словам литовской стороны, они неоднократно предлагали Беларуси контакты для обсуждения проблем на уровне посла по особым поручениям, ответственного за пограничные вопросы. Предложение о переговорах на этом уровне по-прежнему актуально, заявили в литовском ведомстве.