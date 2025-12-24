3.71 BYN
Литва и Польша создадут единый полигон у границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Польша и Литва готовят создание единого военного плацдарма у белорусской границы. По плану, сначала Литва реализует собственный проект, после чего начнутся переговоры с Польшей о строительстве полигона вблизи Сувалкского коридора на польской территории.
Отметим, жители приграничных районов Литвы выступают против этих планов, опасаясь превращения региона в очередной объект НАТО. Несмотря на недовольство местных, власти продолжают продвигать так называемую идею сотрудничества и безопасности.