Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва и Польша создадут единый полигон у границы с Беларусью

Польша и Литва готовят создание единого военного плацдарма у белорусской границы. По плану, сначала Литва реализует собственный проект, после чего начнутся переговоры с Польшей о строительстве полигона вблизи Сувалкского коридора на польской территории.

Отметим, жители приграничных районов Литвы выступают против этих планов, опасаясь превращения региона в очередной объект НАТО. Несмотря на недовольство местных, власти продолжают продвигать так называемую идею сотрудничества и безопасности.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаЛитваграница