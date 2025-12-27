Литва может снять запрет на транзит удобрений, если от Вашингтона поступит распоряжение

Литва может отменить запрет на транзит белорусских удобрений. Но для этого Вильнюсу нужно распоряжение от Вашингтона.

Премьер-министр страны Инга Ругинене выступила с заявлением о том, что во многом отношения с Беларусью согласованы с американцами, и от них не поступало запросов рассмотреть вопрос о транзите. Но если такая просьба поступит, сказала она, в Вильнюсе ее рассмотрят.

Также президент литовского режима Гитанас Науседа утверждает, что получил заверения от Польши и Латвии о том, что они займут ту же позицию, что и Литва, в отношении экспорта белорусских удобрений.