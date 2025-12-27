3.71 BYN
Литва может снять запрет на транзит удобрений, если от Вашингтона поступит распоряжение
Литва может отменить запрет на транзит белорусских удобрений. Но для этого Вильнюсу нужно распоряжение от Вашингтона.
Премьер-министр страны Инга Ругинене выступила с заявлением о том, что во многом отношения с Беларусью согласованы с американцами, и от них не поступало запросов рассмотреть вопрос о транзите. Но если такая просьба поступит, сказала она, в Вильнюсе ее рассмотрят.
Также президент литовского режима Гитанас Науседа утверждает, что получил заверения от Польши и Латвии о том, что они займут ту же позицию, что и Литва, в отношении экспорта белорусских удобрений.
Транзит был приостановлен Вильнюсом с 1 февраля 2022 года после того, как США ввели санкции против Беларускалия. В декабре американская сторона решила снять ограничения, при этом соответствующих распоряжений Литве не дала.