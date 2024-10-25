Литва начнет демонтаж линий электропередачи с Беларусью и Россией весной 2025 года

Литва приступит к демонтажу линий электропередачи с Беларусью и РФ весной 2025 года. Об этом сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid, пишет ТАСС.

"Все линии на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля, когда прекратится действие договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Вслед за этим весной начнется снос ненужной инфраструктуры", - отмечается в сообщении Litgrid.

На этой неделе литовское правительство исключило линии электропередачи с Беларусью и Россией из списка объектов, которые являются важными для нацбезопасности, пишет БЕЛТА.

Речь идет о семи электросмычках в 330 киловольт. Старт работы электросетей Литвы в синхронном режиме с европейскими партнерами запланирован на 9 февраля 2025 года.