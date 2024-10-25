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Литва начнет демонтаж линий электропередачи с Беларусью и Россией весной 2025 года
Литва приступит к демонтажу линий электропередачи с Беларусью и РФ весной 2025 года. Об этом сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid, пишет ТАСС.
"Все линии на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля, когда прекратится действие договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Вслед за этим весной начнется снос ненужной инфраструктуры", - отмечается в сообщении Litgrid.
На этой неделе литовское правительство исключило линии электропередачи с Беларусью и Россией из списка объектов, которые являются важными для нацбезопасности, пишет БЕЛТА.
Речь идет о семи электросмычках в 330 киловольт. Старт работы электросетей Литвы в синхронном режиме с европейскими партнерами запланирован на 9 февраля 2025 года.
В Министерстве энергетики Беларуси ранее подчеркивали, что решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ, принятое странами Балтии в угоду политическим интересам, нецелесообразно технически и экономически. "Его последствия отразятся прежде всего на потребителях этих государств", - указывали в ведомстве.
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