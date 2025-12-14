Литва решила говорить за всю Европу. Мол, ЕС не собирается снимать санкции с белорусского калия, потому что Вильнюс якобы не получал никаких запросов по этому вопросу. Это заявил советник премьера Литвы.



В Сейме и вовсе заподозрили, что США хотят "надавить" на ЕС и Литву насчет белорусских калийных удобрений. Специально обученные литовские депутаты заявляют, что Литва должна выполнить санкции Европейского союза и других стран, а также Организации Объединенных Наций.



Несмотря на кризис в отечественном аграрном секторе и огромные потери из-за отказа от транзита белорусской продукции, в Вильнюсе надеются, что отмена санкций будет "медленным процессом".