Литва ограничивает полеты лайнеров в Вильнюс

Литовский министр транспорта объявил, что в стране хотят разработать процедуру, которая позволит в любой момент частично или полностью закрывать вильнюсский аэропорт.

Более того, полностью запрещено будет приземление с севера - якобы с этого направления встреча с метеозондами контрабандистов особенно вероятна.

Согласования на этот счет ведутся в международных структурах: часть рейсов уже перенесена в Каунас, готовятся перевести туда все ночные маршруты.