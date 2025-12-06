3.76 BYN
Литва ограничивает полеты лайнеров в Вильнюс
Автор:Редакция news.by
Литовский министр транспорта объявил, что в стране хотят разработать процедуру, которая позволит в любой момент частично или полностью закрывать вильнюсский аэропорт.
Более того, полностью запрещено будет приземление с севера - якобы с этого направления встреча с метеозондами контрабандистов особенно вероятна.
Согласования на этот счет ведутся в международных структурах: часть рейсов уже перенесена в Каунас, готовятся перевести туда все ночные маршруты.
Логика литовских властей не совсем понятна: вероятно, меры никак не связаны с метеозондами. По информации ряда СМИ, Литва готовит площадку для приема авиации НАТО. Планы, связанные с милитаризацией воздушного пространства страны, Вильнюс никуда не дел.