Литва передала Беларуси свои замечания по проекту полигона для хранения радиоактивных отходов

Литва передала Беларуси обобщенные комментарии своих специалистов и ведомств по поводу полигона для хранения радиоактивных отходов, который строит страна.

В документе перечислен ряд замечаний и предложений, в том числе критических. Так или иначе, это едва ли не первый за последние годы случай конструктивного взаимодействия.

Литовские госструктуры до недавних пор категорически отказывались от любых контактов с белорусской стороной. В последние недели появился ряд признаков того, что официальный Вильнюс начинает демонстрировать умеренную вменяемость: все чаще литовскими политиками декларируется готовность вести переговоры о торговом сотрудничестве и даже возобновить политические контакты.