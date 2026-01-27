3.74 BYN
Литва предлагает Польше расширить новый полигон на две страны
Литва предложила Польше милитаризовать Сувалкский коридор - узкую полоску земли между двумя странами, которая тянется от границы Беларуси к границе Калининградской области.
Недавно Вильнюс выделил 100 млн евро на создание там крупного полигона: Варшаве предлагают расширить его, включив свои земли. Науседа полагает, что это будет уникальной в рамках НАТО оборонной инициативой. Дополнить ее планируется созданием в Сувалкском коридоре свободной экономической зоны. Это позволило бы финансировать в том числе и оборонные программы.
Польша, вполне вероятно, поддержит литовскую затею: Варшава проводит активную милитаризацию и только за 2025 год подписала военных контрактов на сумму в 25 млрд долларов. Против полигона протестуют тысячи литовцев, ведь на эту затею у фермеров конфискуют десятки гектаров земли. Но властям, как обычно, не до людей.