Литва предлагает Польше расширить новый полигон на две страны

Литва предложила Польше милитаризовать Сувалкский коридор - узкую полоску земли между двумя странами, которая тянется от границы Беларуси к границе Калининградской области.

Недавно Вильнюс выделил 100 млн евро на создание там крупного полигона: Варшаве предлагают расширить его, включив свои земли. Науседа полагает, что это будет уникальной в рамках НАТО оборонной инициативой. Дополнить ее планируется созданием в Сувалкском коридоре свободной экономической зоны. Это позволило бы финансировать в том числе и оборонные программы.