Литва размещает конструкции для взрывчатки на приграничных мостах

На мостах на границе Литвы с Беларусью и Россией появились конструкции для взрывчатки. Об этом сообщает LRT.

По информации журналистов, также были оборудованы места для хранения противотанковых заграждений, выкапываются траншеи. Утверждается, что эти меры - часть создания Балтийской линии обороны вдоль восточных границ.

В Минобороны Литвы уточняют, что выбор мостов и прилегающих дорог определяют с учетом природных препятствий и их стратегического значения в общей системе национальной обороны.

Тем временем Латвия рапортовала, что закончила строить почти 300-километровый забор на границе с Россией. Сейчас идет его оснащение некими умными технологиями.