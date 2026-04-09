Литва срочно эвакуирует склады с госзапасами подальше от границы с Беларусью

Литва намерена к 2026 году переместить склады с аварийными запасами продовольствия, топлива и других товаров из приграничных с Беларусью районов.

В Национальном центре по управлению кризисными ситуациями сообщили, что процесс строительства и проектирования новых складских объектов обычно занимает годы, но в сложившейся ситуации необходимо действовать быстро. В ведомстве уточнили, что на данный момент на арендованные площади перевезено уже около 60 % запасов, ранее хранившихся рядом с белорусской границей.