Литва, следуя курсу бездумной милитаризации, разместила "зубы дракона" на границе с Беларусью. Заграждения появились в пунктах пропуска "Шумскас" - "Лоша", "Лаворишкес" - "Котловка" и "Мядининкай" - "Каменный Лог".



Разного рода барьеры, в том числе бетонные преграды, колючую проволоку, морские контейнеры Литва устанавливает в рамках плана контрмобильности как части балтийской стратегии укрепления. До 2030 года Вильнюс планирует инвестировать более 1 млрд 100 млн евро в милитаризацию восточной границы.