Литва в одиночку пытается заблокировать диалог ЕС с Россией

Литва снова демонстративно выступила против любых переговоров Евросоюза с Россией. Посол республики при ЕС заявил, что возобновление политического диалога Евросоюза и России возможно только при единогласном решении всех стран сообщества.

По его мнению, раз Вильнюс против диалога, то такого решения должны придерживаться и другие европейские страны. Однако у этой риторики уже давно нет единства и поддержки.