Литва в одиночку пытается заблокировать диалог ЕС с Россией
Автор:Редакция news.by
Литва снова демонстративно выступила против любых переговоров Евросоюза с Россией. Посол республики при ЕС заявил, что возобновление политического диалога Евросоюза и России возможно только при единогласном решении всех стран сообщества.
По его мнению, раз Вильнюс против диалога, то такого решения должны придерживаться и другие европейские страны. Однако у этой риторики уже давно нет единства и поддержки.
Представитель Еврокомиссии заявила, что Европейскому союзу в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с Владимиром Путиным. Того же мнения придерживается и премьер Италии Джорджа Мелони.