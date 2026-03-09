Ливан готов начать переговоры, чтобы остановить конфликт

Ситуация в Ливане действительно грозит превратиться в гуманитарную катастрофу. При этом власти страны готовы начать переговоры, чтобы остановить конфликт.

Корреспондент RT Arabic Омар Аль-Солх поделился последней информацией из Бейрута с "Первым информационным".

Прошла неделя, как началась война между Израилем и группировкой "Хезболла". За вчерашний день были нанесены сотни ударов по Ливану. На юге Ливана были зафиксированы более 50 налетов со стороны Израиля. "Очень много населенных пунктов полностью пустуют, потому что пришлось уехать оттуда", - отметил корреспондент.

В городе Набатия на юге Ливана из-за удара израильских самолетов было разрушено здание, где находится Дом российской культуры. Больше 20 ударов были нанесены по южному пригороду Бейрута. Их результат - разрушение сотни жилых домов. Это означает, что становится все больше беженцев.

"Это очень большая проблема, которую пытается правительство решить. Размещают людей до сих пор только в школах. Также был открыт стадион, где принимают беженцев. Пока нет возможности их обеспечить отоплением, питанием и водой", - рассказал Омар Аль-Солх.

По его словам, сегодня премьер-министр Ливана прямо заявил, что страна пытается связываться с некоторыми влиятельными государствами, которые могут начать переговоры, чтобы приостановить кровопролитие, но до сих пор никаких результатов нет.