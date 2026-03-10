Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ливанские власти обвинили Израиль в использовании запрещенных фосфорных боеприпасов

В Бейруте заявляют, что Израиль обстреливает южные части Ливана запрещенными фосфорными боеприпасами. Всемирная организация здравоохранения уже расследует эти обвинения. Известий о пострадавших от фосфорных ожогов пока не поступало, но ВОЗ продолжает собирать информацию из ливанских больниц.

Израиль не комментировал такие обвинения. Тем временем ЦАХАЛ объявил Южный Ливан зоной высокой опасности: мирным жителям предложили эвакуироваться из 80 городов и сел региона. В этой зоне Израиль и использует самое разрушительное оружие. Отметим, фосфорные боеприпасы запрещены международными конвенциями, их применение является военным преступлением.

В миреБлижний Восток

Ближний ВостокЛиванИзраиль