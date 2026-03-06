3.74 BYN
Лондон предложит отвергнутым просителям убежища до 50 тыс. долларов за выезд
Автор:Редакция news.by
Лондон запускает щедрый пилотный проект. Отвергнутые просители убежища получат до 50 тыс. долларов за добровольный выезд из страны. Первым 150 семьям, чьи апелляции исчерпаны, и чья родина считается безопасной, уже направлены уведомления.
Предлагают по 13 тыс. долларов максимум на четверых в семье. Деньги перечислят на электронные карты. На раздумья дается 7 дней. Отказ означает принудительную депортацию, включая применение силы при необходимости. Критики нововведения называют закон оскорблением налогоплательщиков и призом за нелегальную миграцию. Они закономерно отмечают, что такие условия наоборот привлекут в страну еще больше нелегалов.
Фото: pexels.com