Лондон предложит отвергнутым просителям убежища до 50 тыс. долларов за выезд

Лондон запускает щедрый пилотный проект. Отвергнутые просители убежища получат до 50 тыс. долларов за добровольный выезд из страны. Первым 150 семьям, чьи апелляции исчерпаны, и чья родина считается безопасной, уже направлены уведомления.

Предлагают по 13 тыс. долларов максимум на четверых в семье. Деньги перечислят на электронные карты. На раздумья дается 7 дней. Отказ означает принудительную депортацию, включая применение силы при необходимости. Критики нововведения называют закон оскорблением налогоплательщиков и призом за нелегальную миграцию. Они закономерно отмечают, что такие условия наоборот привлекут в страну еще больше нелегалов.