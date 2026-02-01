Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки против миграционной службы

Пока Трамп продолжает грезить о национальной безопасности благодаря Гренландии, Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки.

В городе развернулись масштабные демонстрации, направленные против действий федеральной миграционной службы. Ее критикуют за превышение полномочий, нарушение закона и жестокость по отношению к нелегальным мигрантам.

Участники протестов выражают свое недовольство актами вандализма и нападениями на правительственные учреждения. Полиция Лос-Анджелеса первоначально пыталась сдерживать протестующих с помощью слезоточивого газа, но из-за значительного численного превосходства демонстрантов была вынуждена отступить.

При этом лидеры протеста призывают к проведению общенациональной акции неповиновения и всеобщей забастовке, предлагая американцам воздержаться от работы, учебы и покупок. Гражданское противостояние в США, похоже, достигло пика.