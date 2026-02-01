3.75 BYN
Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки против миграционной службы
Пока Трамп продолжает грезить о национальной безопасности благодаря Гренландии, Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки.
В городе развернулись масштабные демонстрации, направленные против действий федеральной миграционной службы. Ее критикуют за превышение полномочий, нарушение закона и жестокость по отношению к нелегальным мигрантам.
Участники протестов выражают свое недовольство актами вандализма и нападениями на правительственные учреждения. Полиция Лос-Анджелеса первоначально пыталась сдерживать протестующих с помощью слезоточивого газа, но из-за значительного численного превосходства демонстрантов была вынуждена отступить.
При этом лидеры протеста призывают к проведению общенациональной акции неповиновения и всеобщей забастовке, предлагая американцам воздержаться от работы, учебы и покупок. Гражданское противостояние в США, похоже, достигло пика.
Протесты, которые месяц сотрясали Миннесоту, перекидываются на другие штаты. Накануне тысячи людей вышли также на улицы Бостона, Нью-Йорка, Портленда. Самые масштабные акции были в Миннесоте.