Мадьяр вместо Орбана: Венгрия возвращается на европейский путь?

Весь мир был прикован к политическим событиям, которые происходили в Венгрии. Результаты парламентских выборов в стране были прогнозируемы, в какой-то степени ожидаемы. Виктор Орбан по итогам голосования лишается возможности продолжить свой 16-летний премьерский путь. Оппозиционная партия "Тиса" одержала победу, получив примерно 138 из 199 мест в парламенте по результатам подсчета почти 99 % голосов.

Каким курсом пойдет лидер победившей партии Петер Мадьяр - своими предположениями в студии телеканала "Первый информационный" поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Мадьяр - это что-то новое, что-то интересное. Но и он не новый на этом политическом ландшафте. То есть у него, в принципе, богатая политическая карьера. И у него хорошее реноме, если так сказать, политическое. Там и бабушка была связана с президентом Венгрии. И супруга бывшая задействована в этом политическом ландшафте. В принципе, он понимает, в какую сторону нужно идти. Личность Мадьяра работала на противостоянии с Орбаном, то есть он говорил, что все должно идти именно в противовес, - заметил эксперт. - Если Орбан говорил: "Мы работаем против роста ВВП“, Мадьяр говорил наоборот. Если Орбан блокировал ресурсы в 90 млрд в отношении Украины, то Мадьяр работал по-другому. Сейчас они будут разблокированы в перспективе, потому что Мадьяру нужно расплачиваться за ту поддержку, которая была оказана".

Чему очень обрадовался официальный Брюссель - результатам выборов в Венгрии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети: "Венгрия выбрала Европу, Европа всегда выбирала Венгрию, страна возвращается на свой европейский путь". О чем это говорит?

"В Европе объективно радуются тем результатам, которые сейчас есть, но надо признать, что в любом случае нужно смотреть на окончательные результаты, окончательные будут известны к 18 апреля. Почему это важно? Потому что сейчас Мадьяр набрал большинство мест в парламенте, но ему важно набрать две трети. Как раз-таки именно когда у него будет две трети, он сможет изменять конституцию либо проводить законодательные реформы внутри Венгрии, которые будут диктоваться со стороны Европейского союза. Без этого большинства он не сможет это проводить. Ему в любом случае надо договариваться как с партией Орбана, либо с третьей партией, которая набрала всего лишь 5–7 мандатов", - пояснил Никита Беленченко.

Сейчас важно отслеживать, сможет ли Мадьяр быстро изменить весь государственный аппарат, который долгое время все-таки оставался верен Орбану?