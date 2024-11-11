На этом фоне лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает популярность. Последний опрос Французского института общественного мнения показал, что после отставки правительства Барнье ее поддержка выросла до 38 %. Ле Пен уверенно опережает двух других вероятных претендентов на президентский пост кандидатов от макронистов Габриэля Атталя и Эдуара Филиппа. Выборы, напомним, запланированы на апрель 2027 года.