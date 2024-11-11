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Макрон 12 декабря назначит нового премьера Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря назначит нового премьер-министра, сообщают местные СМИ, подчеркивая, что его правительство может оказаться рекордно недолговечным.
Сразу после назначения главы нового Кабмина парламент обещает поставить на голосование вопрос о доверии премьеру.
Ситуация в стране ухудшается день ото дня. Бизнес продает долговые обязательства Франции, инвесторы впали в панику.
На этом фоне лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает популярность. Последний опрос Французского института общественного мнения показал, что после отставки правительства Барнье ее поддержка выросла до 38 %. Ле Пен уверенно опережает двух других вероятных претендентов на президентский пост кандидатов от макронистов Габриэля Атталя и Эдуара Филиппа. Выборы, напомним, запланированы на апрель 2027 года.
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