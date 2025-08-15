Мамука: Если между Россией и США не будет позитивных сдвигов, мир скатится к третьей мировой

"Это действительно большое событие, здесь решается судьба, я думаю, целого мира. Будет ли мир или будет война - как раз так и стоит вопрос. Потому что если между Россией и США не будет позитивных сдвигов, вполне возможно, что мы скатимся к чему-то плохому, возможно, даже к третьей мировой. Главное, в России, Беларуси и Грузии хотят мира и ждут мира. Я думаю, что там будет обсуждаться не только украинский вопрос, там будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в том числе которые касаются и Беларуси, и Грузии, и других соседних стран. Мы все с нетерпением ждем, потому что это историческая встреча. Надеемся, что она пройдет в позитивном ключе и будет долгосрочный мир в нашем регионе. Мы понимаем, что все эти годы наращивали вокруг нас эти силы наши так называемые западные партнеры. Мы знаем, для чего они это делали, к чему они шли. Слава богу, все это будет остановлено. Мы очень надеемся на это", - заявил грузинский бизнесмен.