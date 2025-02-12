Марко Рубио прилетел в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российской стороной

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию перед ожидаемыми переговорами с российской стороной.

Ранее Рубио сообщил, что все текущие контакты лишь способствуют восстановлению дипломатических отношений. Переговоры по завершению конфликта в Украине пока являются проектом. Обсудить планируют ключевые вопросы международной повестки, включая энергорынки, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы стратегической безопасности, а также двусторонние отношения США и России в условиях текущей геополитической напряженности.

Американскую сторону представят также советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Стив Уиткофф.

В Кремле сообщили, что в российскую делегацию войдут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. По информации СМИ, они уже вылетели в Эр-Рияд.