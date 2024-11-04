Марш к посольству США - в Греции призвали американцев убираться домой

Участники несли транспаранты, красные флаги и флаги Палестины, громко скандировали "Американцы - убийцы народов!", "Убирайтесь вон, американцы и НАТО!".

Не обошлось без стычек с полицией. В ответ на брошенные бутылки с зажигательной смесью полицейские применили слезоточивый газ. 150 человек задержали.