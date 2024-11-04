ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Марш к посольству США - в Греции призвали американцев убираться домой

Греки прошли маршем к посольству США в 51-ю годовщину восстания студентов Афинского политехнического института, жестоко подавленного войсками хунты "черных полковников".

Участники несли транспаранты, красные флаги и флаги Палестины, громко скандировали "Американцы - убийцы народов!", "Убирайтесь вон, американцы и НАТО!".

Аналогичный марш прошел в городе Салоники. Там протестующие сожгли американский флаг.

Не обошлось без стычек с полицией. В ответ на брошенные бутылки с зажигательной смесью полицейские применили слезоточивый газ. 150 человек задержали.

Грецияпосольство СШАпротесты

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все