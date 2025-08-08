Машины плывут, на улицах водопады. В Сочи сильные ливни вызвали масштабное наводнение в городе

Мощные ливни обрушились на российский Сочи. Улицы города подтоплены, машинам приходится буквально плыть. В некоторых районах, по словам очевидцев, даже появились импровизированные водопады, под которыми оказались дома местных жителей и магазины. В одном из микрорайонов города сошел сель.



Дорожную ситуацию осложняют и рухнувшие от ветра деревья. Из-за дождей река Хоста вышла из берегов. Объявлено о штормовом предупреждении. Дорожные службы активно борются с последствиями непогоды.