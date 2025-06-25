Массовая акция протеста прошла в Братиславе

Массовая акция протеста против НАТО и милитаризации европейского континента прошла в Братиславе.



В демонстрации приняли участие десятки тысяч граждан. Свое недовольство люди адресовали также и Соединенным Штатам, которые нанесли удар по ядерным объектам Ирана и поддерживают операцию Израиля против сектора Газа.



Антивоенные настроения в Словакии сильны, как ни в одной другой стране континента. Увеличение оборонных расходов до 5 % ВВП, которого требуют в НАТО, грозит наделать в местном бюджете множество дыр, превратив его в финансовое решето.