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Массовая акция протеста прошла в Братиславе
Автор:Редакция news.by
Массовая акция протеста против НАТО и милитаризации европейского континента прошла в Братиславе.
В демонстрации приняли участие десятки тысяч граждан. Свое недовольство люди адресовали также и Соединенным Штатам, которые нанесли удар по ядерным объектам Ирана и поддерживают операцию Израиля против сектора Газа.
Антивоенные настроения в Словакии сильны, как ни в одной другой стране континента. Увеличение оборонных расходов до 5 % ВВП, которого требуют в НАТО, грозит наделать в местном бюджете множество дыр, превратив его в финансовое решето.