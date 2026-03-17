"Медийный проект" Трампа: аналитик Абухович объяснила, почему Куба не сдастся США

Пока мировое сообщество следит за эскалацией на Ближнем Востоке, Вашингтон не забывает и о своем "заднем дворе". Ситуация на Кубе, которая уже несколько недель переживает масштабный энергетический коллапс, вновь привлекла внимание после заявления Дональда Трампа.

На недавнем брифинге американский лидер использовал фразу take over в отношении Острова свободы, что многие расценили как намек на возможный "дружественный захват". О том, что на самом деле стоит за риторикой Белого дома и есть ли у Кубы шансы выстоять, рассказала аналитик Юлия Абухович.

По ее словам, прогнозировать действия Трампа - дело неблагодарное, однако очевидно, что в случае с Кубой простого военного решения ждать не стоит. Главным инструментом давления, скорее всего, останется экономическая блокада.

"Кубу можно назвать таким многослойным пирогом. Там состыковка очень многих интересов, - пояснила аналитик. - Это и Америка со своим планом (доктрина Монро, где Куба всегда входила в сферу интересов), и влияние Европы (католицизм на Кубе довольно распространен), и, безусловно, усиливающееся влияние Китая. Россия тоже присутствует, но Китай сегодня более напорист".

Юлия Абухович подчеркнула, что, несмотря на риторику Трампа о "чести освободить Кубу от социализма", сломить народ острова будет непросто: "Куба - это закаленный народ-борец. Это уже третье правительство, которое является антиамериканским. И, несмотря на послабления при Байдене, оно таким и остается".

16 марта вся Куба полностью погрузилась во тьму из-за аварийного отключения электроэнергии. Блэкаут, длящийся уже несколько недель, достиг своего пика. Ситуация усугубилась тем, что Венесуэла, долгие годы бывшая главным донором Кубы (нефть, интернет-кабели), фактически не может ничем помочь. Теперь выживание острова висит на волоске.

"Блэкаут - это гуманитарная катастрофа, лишение Кубы средств к дальнейшему существованию, - констатировала Юлия Абухович. - Потребление ресурсов там в разы превышает то, что они могут заработать. Блэкаут - это когда не могут проводиться хирургические операции, невозможно помочь маленьким пациентам. А для Кубы статья "Медицинские услуги" - это основная статья экспорта. И когда в марте этого года Ямайка прекратила контракт о совместных медуслугах, для Кубы это был серьезнейший удар".

В то время как США традиционно поддерживают Тайвань, Китай планомерно укрепляет свои позиции в Карибском бассейне. Так, на Кубе строится китайская лаборатория стоимостью в несколько миллиардов долларов, которую в Вашингтоне уже окрестили "шпионским оборудованием", способным покрывать все Восточное побережье США.

"Выглядит это как такой "баш на баш". Китай сегодня закупает для Кубы солнечные батареи, десятки тонн риса, чтобы обеспечить ее безопасность. Это такой щелчок по носу американцам: "Вы там у Тайваня, а мы тут у вас в под брюшком", - резюмировала Юлия Абухович.

По мнению аналитика, Куба может стать для Трампа не только стратегической, но и медийной целью. На фоне затягивания конфликта с Ираном (сроки операции уже сдвигаются с недель на месяцы), Белому дому нужна "быстрая победа", которую можно эффектно презентовать.

"Куба на этом фоне выглядит как еще один объект возможной атаки, такой медийный проект, чтобы заявить в случае чего о победе: "Куба наша!" - отметила аналитик. - Но, надеемся, что не сдадутся за три дня. Это последний оплот социализма у границ США, и он достаточно долго существовал". Куба может развиваться, если ей не мешать, считает Юлия Абухович.