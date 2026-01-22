3.72 BYN
Мерц: Германия будет защищать Гренландию
Удивительные метаморфозы на полях саммита в Давосе. В то время как США требуют себе Гренландию, канцлер ФРГ Мерц почему-то упорно обещает "защитить" Данию и ее остров от "российской угрозы".
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Мы будем защищать Гренландию, Данию и Север от угрозы, исходящей от России. Эта угроза сама по себе является выражением этого соперничества за власть. Европа и США страдают от этого. Мы ежедневно сталкиваемся с этим во время гибридных атак в Балтийском море, а также во время российских атак против украинского народа. Мы разделяем убежденность в том, что как союзники по НАТО мы должны сделать больше для защиты Севера. Это общий трансатлантический интерес".
Мерц поддержал проведение переговоров между США, Данией и Гренландией. Их цель - тесное сотрудничество союзников в Арктике. По словам канцлера ФРГ, этот вопрос поднимался с лидером США, премьером Дании и генсеком НАТО. Спикер назвал недопустимым захват территорий с применением силы.